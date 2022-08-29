Алла Пугачева пожалела о возвращении в Россию

Алла Пугачева вернулась в Россию Фото: Кадр видео

Российский дизайнер Игорь Гуляев прогулялся по Москве с примадонной российского шоу-бизнеса, певицей Аллой Пугачевой. В прошедшую субботу звезда вернулась в Россию из продолжительного отпуска за границей. Видео с прогулки он выложил в своем телеграм-канале.

Возвращения Аллы Борисовны, сказать честно, многие уже не ждали. Несмотря на то, что примадонна не раз заявляла, что всего лишь уехала в отпуск, публика боялась, что Пугачева может не вернуться. В том числе из-за Максима Галкина, настроившего многих россиян против себя.

Однако, несмотря на долгое ожидание, во время прогулки с Гуляевым Пугачева неожиданно призналась, что жалеет о возвращении. И хотела бы продолжить отдыхать.

"У вас такое прямо: возвращение блудной дочери. Кончился отпуск. Жалко", - отметила артистка.

Несмотря на это, примадонна российской эстрады также оправдалась за длительное отсутствие. Она заявила, что несколько месяцев лечилась и поправляла здоровье.

Ранее в различных источниках появилась информация о том, что Алла Пугачева и дети к сентябрю вернутся в Россию. Правда, никто в окружении звезды не называл более точного времени. Ожидалось, что она приедет за несколько дней до начала нового учебного года, чтобы дети смогли 1 сентября пойти в школу.