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Политика29 августа 2022 8:24

Видео освобождения Благодатного штурмовыми отрядами ВДВ показало Минобороны РФ

Военнослужащий рассказал, что населенный пункт полностью зачищен от украинских боевиков
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Зачистка прошла при поддержке артиллерии и авиации

Зачистка прошла при поддержке артиллерии и авиации

Фото: Кадр видео

Министерство обороны России в своем телеграм-канале опубликовало видео освобождения населенного пункта Благодатное в Николаевской области от подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Зачистку проводили штурмовые отряды Воздушно-десантных войск (ВДВ) при поддержке артиллерии и авиации. Операцию удалось осуществить в кратчайшие сроки, добавили в Минобороны.

Российский военнослужащий рассказал, что населенный пункт полностью зачищен от украинских боевиков.

"Улица за улицей происходила зачистка данного населенного пункта. Здание за зданием. Работа была кропотливая", - отметил десантник.

Как ранее писал сайт KP.RU, Минобороны России продемонстрировало кадры боевой работы расчетов зенитной ракетной системы С-300В Западного военного округа, которая в ходе проведения специальной военной операции обеспечивают защиту подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации от средств воздушного нападения.