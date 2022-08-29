Украинский беспилотник сбили на подлете к хранилищу ядерного топлива на Запорожской АЭС Фото: REUTERS

На подлете на подлете к хранилищу ядерного топлива и отходов на Запорожской АЭС (ЗАЭС) сбили украинский беспилотный летательный аппарат, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«28 августа для нанесения удара по территории атомной электростанции украинскими войсками был применен беспилотный летательный аппарат. Огнем из стрелкового оружия украинский ударный беспилотник удалось сбить во время приближения к зданию специального корпуса №1, в котором хранится ядерное топливо американского производства и твердые радиоактивные отходы», – рассказал он на брифинге

Сбитый дрон упал на крышу специального корпуса № 1 Запорожской АЭС, серьезных разрушений удалось избежать, уточнил представитель Минобороны РФ. Кроме того, украинские войска обстреляли расположенный рядом с ЗАЭС город Энергодар, выпустив восемь крупнокалиберных снарядов по жилым кварталам. В результате были ранены мирные жители.

Как ранее писал сайт KP.RU, власти Запорожья выразили мнение, что удары Киева по Энергодару в Запорожской области направлены на срыв визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию.