Власти Энергодара заявили, что удары по городу направлены на срыв визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС Фото: REUTERS

Удары Киева по Энергодару в Запорожской области направлены на срыв визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, заявили власти города.

"Данная провокация со стороны боевиков, подконтрольных Киеву, направлена на срыв визита главы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС", - сказал представитель администрации РИА Новости.

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее также заявил, что "шайка наркоманов и нацистов пытается сорвать визит делегации МАГАТЭ и мстит местным жителям за их желание донести правду о происходящем".

Напомним, в воскресенье вечером, 28 августа, ВСУ открыли огонь по жилым районам Энергодара Запорожской области.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.