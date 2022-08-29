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Политика28 августа 2022 21:46

Власти Энергодара заявили, что удары по городу направлены на срыв визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее также заявил, что "шайка наркоманов и нацистов пытается сорвать визит делегации МАГАТЭ"
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Власти Энергодара заявили, что удары по городу направлены на срыв визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Власти Энергодара заявили, что удары по городу направлены на срыв визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Фото: REUTERS

Удары Киева по Энергодару в Запорожской области направлены на срыв визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, заявили власти города.

"Данная провокация со стороны боевиков, подконтрольных Киеву, направлена на срыв визита главы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС", - сказал представитель администрации РИА Новости.

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее также заявил, что "шайка наркоманов и нацистов пытается сорвать визит делегации МАГАТЭ и мстит местным жителям за их желание донести правду о происходящем".

Напомним, в воскресенье вечером, 28 августа, ВСУ открыли огонь по жилым районам Энергодара Запорожской области.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.