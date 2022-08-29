Глава Shell предупредил, что Европа может столкнуться с нехваткой газа ближайшие несколько зим Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейские страны могут столкнуться с нехваткой газа в течение блежайших нескольких зим в связи с сокращением поставок российского топлива. Такое мнение в ходе пресс-конференции в норвежском Ставангере высказал глава международной нефтегазовой компании Royal Dutch Shell Бен ван Берден.

«Вполне может быть так, что будет несколько зим, когда нам придется как-то находить решения [в связи с нехваткой голубого топлива)», - приводит агентство Reuters слова главы международной нефтегазовой компании, который также отметил, что в течение некоторого времени на нефтяном рынке будет сохраняться превышение спроса над предложением.

Напомним, накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц допустил, что Германия может остаться без поставок российского газа уже в самое ближайшее время. Все дело в том, что немецкие власти отказались идти на условия Москвы и оплачивать поставки голубое топливо из России в рублях. При этом, как заявил премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зедер, власти вели переговоры с иностранными партнерами о поставках газа, однако так и не смогли найти замену голубому топливу из России.