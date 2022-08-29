Шольц пообещал Украине "новое суперсовременное оружие" в ближайшие недели

Олаф Шольц. Фото: REUTERS

В ближайшие недели Киев получит от Берлина новое суперсовременное оружие, в том числе средства противовоздушной обороны (ПВО), а также радары и боевые беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Глава немецкого правительства заявил, что Германия продолжит оказывать поддержку Украине «до тех пор, пока потребуется», напомнив также, что 25 октября в Берлине состоится международная конференция по вопросам оказания помощи Украине.

«К тому же в ближайшие недели и месяцы Украина получит от нас новое суперсовременное оружие, в частности средства ПВО, радиолокационные системы, разведывательные беспилотники», - заявил канцлер ФРГ, выступая с речью в Карловом университете в Праге в понедельник, 29 августа.

Напомним, на прошлой неделе, 23 августа, Шольц заявил, что Канада и Германия согласовали новый пакет военной помощи Киеву, который включает системы противовоздушной обороны и ракетные системы, а также «тонны» боеприпасов.