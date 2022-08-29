Российские ВКС сбили два украинских штурмовика Су-25 Фото: Александр КОЦ

Воздушно-космические силы России за прошедшие сутки сбили два штурмовика Су-25 Воздушных сил Украины, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«ВКС России за сутки сбиты два самолета Су-25 Воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Червоный Яр Запорожской области и Курдюмовка Донецкой Народной Республики», – рассказал он на брифинге.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили шесть беспилотных летательных аппаратов ВСУ в ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Также были перехвачены три украинские баллистические ракеты «Точка-У» и 21 снаряд реактивных систем залпового огня «Ольха» и HIMARS в районе Новой Каховки Херсонской области.

Как писал сайт KP.RU, российские войска на подлете на подлете к хранилищу ядерного топлива и отходов на Запорожской АЭС (ЗАЭС) сбили украинский беспилотный летательный аппарат.