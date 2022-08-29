Песков сообщил, что делегация МАГАТЭ приедет на Запорожскую АЭС с подконтрольной Украине территории

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о заинтересованности Москвы в миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС), отметив, что страна открыта к сотрудничеству.

«Россия заинтересована в этой миссии делегации МАГАТЭ, принимала участие в ее подготовке, открыта к сотрудничеству и взаимодействию», - заявил представитель Кремля, добавив, что Россия участвует в переговорах по допуску миссии агентства на Запорожскую АЭС.

Песков уточнил, что заезд делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС будет осуществляться из зоны, которая подконтрольна украинским силам.

Комментируя вопрос, связанный с возможностью создания так называемой демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС, Песков заявил, что об этом речи не идет. По его словам, военную напряженность на данной территории может снизить «давление на украинскую сторону с тем, чтобы она прекратила обстрел», атомной электростанции и прилегающей территории.

Напомним, в минувший четверг, 25 августа, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе своего визита в Париж заявил о скором достижении договоренностей по отправке миссии агентства на Запорожскую АЭС, отметив также необходимость определить все условия для данной миссии.