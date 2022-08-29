Российские войска уничтожили полевые лагеря «Айдара» и «Азова»* под Днепром Фото: REUTERS

Вооруженные силы России уничтожили полевые лагеря националистических батальонов «Айдар» и «Азов»* в Днепропетровской области, рассказал официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Марганец Днепропетровской области поражены: пункт временной дислокации и склад боеприпасов 108-й бригады территориальной обороны, а также полевые лагеря нацистских формирований «Айдар» и «Азов»*. Уничтожено более 100 боевиков, 20 единиц военной техники и свыше трех тысяч реактивных снарядов для систем залпового огня», – сообщил он на брифинге.

Кроме того, российские войска нанесли удары по позициям 53-й механизированной бригады и националистического формирования «Кракен» в районе Артемовска Донецкой Народной Республики, в результате уничтожены более 30 и ранены свыше 50 человек. При ударах по пункту управления воздушного командования «Восток» в районе Днепропетровска и складу ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 60-й пехотной бригады в Херсонской области ликвидированы до 70 человек и 14 единиц автомобильной техники, сообщил Конашенков.

Как писал сайт KP.RU, ранее ВКС России уничтожили свыше 50 националистов «Азова»* и «Айдара» в ДНР.

*Запрещенная в России экстремистская организация