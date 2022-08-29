Путин учредил медали "50 лет БАМ" и "За развитие Сибири и Дальнего Востока"

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указы об учреждении медалей "50 лет Байкало-Амурской магистрали" (БАМ) и "За развитие Сибири и Дальнего Востока". Документы опубликованы на официальном портале правовой информации. Они вступили в силу.

Юбилейной медалью "50 лет БАМ" награждаются от имени российского лидера активные участники строительства, реконструкции, развития и обслуживания данной транспортной магистрали.

Награды "За развитие Сибири и Дальнего Востока" удостаиваются люди, внесшие значительный вклад в развитие целого ряда сфер деятельности указанных субъектов Российской Федерации. В их числе строительство, экономика, наука, здравоохранение, транспорт, культура, искусство, образование, энергетика и другие важные направления.

Как ранее писал сайт KP.RU, женщинам, получившим звание "Мать-героиня", будет вручаться знак особого отличия - орден из золота с бриллиантом и эмалью. Внешний вид знака утвердил своим указом Владимир Путин.