Швеция надеется, что в восьмой пакет антироссийских санкций войдут меры по газу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стокгольм настаивает на принятии восьмого пакета санкционных ограничений в отношении России, и надеется, что в него войдут меры, связанные с газом. Такое заявление сделала министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

«Мы настаиваем на восьмом пакете санкций, включающем газ. Мы надеемся, что будут введены санкции в отношении газа», - сказал глава внешнеполитического ведомства в понедельник, 29 августа, во время пресс-конференции, на которой присутствовали министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и премьер Швеции Магдалена Андерссон.

Напомним, накануне Латвия, Литва и Эстония выступили с инициативой добавить в восьмой пакет санкций Европейского союза в отношении России новые торговые и экономические ограничения. Как заявил эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, страны Балтии видят необходимость в скорейшем ужесточении санкционного давления на Москву, хотя и признают их негативный эффект на европейскую экономику.