МИД России заявил, что миссия МАГАТЭ посетит Запорожскую АЭС в ближайшие дни Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Визит делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) состоится в течение ближайших дней. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел РФ в понедельник, 29 августа.

«Мы ждем эффективной и квалифицированной, профессиональной работы инспекции, которая, как вы правильно сказали, уже выехала из Вены и ожидается вскоре, в течение ближайших дней, прибудет на объект», - заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Дипломат также заявила о готовности Москвы содействовать миссии агентства на Запорожскую АЭС на каждом этапе.

Напомним, ранее, 25 августа, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о скором достижении договоренностей по отправке миссии агентства на Запорожскую АЭС. Позже появилось заявление о том, что агентство оставит на атомной станции несколько представителей на постоянной основе.

Как писал сайт KP.RU, сегодня, 29 августа, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о заинтересованности Москвы в миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС).