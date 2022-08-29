На Запорожской АЭС украинским ударом пробита крыша спецкорпуса с ядерным топливом

После обстрела со стороны ВСУ на Запорожской АЭС оказалась пробита крыша спецкорпуса, где хранится ядерное топливо. Фото: ТГ-канал представителя администрации региона Владимира Рогова.

На Запорожской АЭС в результате обстрела со стороны ВСУ поврежден спецкорпус, где хранится ядерное топливо. Это произошло в понедельник 29 августа. Сообщается, что повреждена крыша хранилища.

Член главного Совета администрации Запорожской области Владимир Рогов выложил в своем Telegram фото поврежденной после украинского обстрела ядерного хранилища. На фото видна крупная дыра в кровле.

Тем временем МИД России призвал Запад не вести себя самоубийственно в ситуации вокруг Запорожской АЭС. Официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова заявила, что западным странам следует проявить ответственность.

Ранее сообщалось, что Международное агентство по атомной энергетике составила группу экспертов, чтобы посетить Запорожскую атомную станцию. Визит планируют на этой неделе. В состав делегации войдут 13 экспертов во главе с самим директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси. А вот американцев и британцев среди них не будет.

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