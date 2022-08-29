В Бериславе под Херсоном из-за обстрела ВСУ пострадало здание школы Фото: REUTERS

В Бериславе под Херсоном из-за обстрела ВСУ пострадало здание средней школы.

Как рассказывает "Пятый канал", большая часть снарядов была сбила российскими система противовоздушной обороны, но нескольким удалось долететь и обрушить крышу здания и участки стен. В соседних домах дрожали выбило окна.

«Ночью по жилым домам в Берислав в районе школы № 4 были прилеты. Большую часть снарядов сбила российская ПВО, к счастью жертв нет, но здание сильно повреждено. В квартирах близлежащих домов вылетали окна и побило крыши», — сказал представитель экстренных служб города.

Как рассказывал сайт KP.RU, ВС Украины наносят целенаправленные удары по гражданским объектам городов и населенных пунктов Херсонской области, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.