Постпред России при ООН Небензя осудил удары Израиля по Сирии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия осуждает авиаудары Израиля по территории Сирии, заявил постоянный представитель РФ при Организации объединенных наций Василий Небензя.

«Решительно осуждаем непрекращающиеся авиаудары ВВС Израиля по различным объектам в Сирии», – сказал дипломат на заседании Совета безопасности ООН.

Как отметил Небензя, только за август этого года сирийский порт Тартус неоднократно подвергался авиаобстрелам со стороны Израиля, в результате погибли сирийские военнослужащие.

Постпред заявил, что установление стабильности в Сирии возможно только при полном восстановлении суверенитета и территориальной целостности арабской республики, а также прекращении незаконного присутствия иностранных военных. В этой связи он напомнил также об авиаударах по Сирии со стороны Соединенных Штатов.

Как писал сайт KP.RU, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров призывал Израиль прекратить удары по объектам в Сирии.