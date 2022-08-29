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Политика29 августа 2022 15:54

Постпред России при ООН Небензя осудил удары Израиля по Сирии

Стабильность в Сирии возможна только при восстановлении территориальной целостности республики, отметил дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Постпред России при ООН Небензя осудил удары Израиля по Сирии

Постпред России при ООН Небензя осудил удары Израиля по Сирии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия осуждает авиаудары Израиля по территории Сирии, заявил постоянный представитель РФ при Организации объединенных наций Василий Небензя.

«Решительно осуждаем непрекращающиеся авиаудары ВВС Израиля по различным объектам в Сирии», – сказал дипломат на заседании Совета безопасности ООН.

Как отметил Небензя, только за август этого года сирийский порт Тартус неоднократно подвергался авиаобстрелам со стороны Израиля, в результате погибли сирийские военнослужащие.

Постпред заявил, что установление стабильности в Сирии возможно только при полном восстановлении суверенитета и территориальной целостности арабской республики, а также прекращении незаконного присутствия иностранных военных. В этой связи он напомнил также об авиаударах по Сирии со стороны Соединенных Штатов.

Как писал сайт KP.RU, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров призывал Израиль прекратить удары по объектам в Сирии.