СК проверит факты угроз Маргарите Симоньян и ее семье со стороны батальона «Азов»*

Бастрыкин поручил провести проверку после угроз в адрес Симоньян и ее семьи. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Следственный комитет проверит угрозы, поступившие в адрес главного редактора RT Маргариты Симоньян со стороны украинского националистического формирования «батальон «Азов»*. Об этом в понедельник 29 августа сообщила пресс-служба ведомства.

Сообщается, что провести проверку по поводу опубликованном в СМИ сообщения с угрозами получил председатель российского СК Александр Бастрыкин. Неизвестные от имени «Азова»* угрожали не только Симоньян, но и членам ее семьи, уточнили в Следственном комитете.

«В опубликованном сообщении приводятся разные способы насилия и расправы над журналисткой и членами её семьи», - сказано в сообщении пресс-службы СК.

Ранее сообщалось, что военному обозревателю «КП» Виктору Баранцу угрожают, что он будет «следующим после Дарьи Дугиной». Письма приходят как на персональные аккаунты так и на редакционную почту «Комсомольской правды».

Все о гибели журналистки Дарьи Дугиной здесь на KP.RU.

*Организация признана террористической, запрещена в РФ.