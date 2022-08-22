Военному обозревателю "КП" Виктору Баранцу угрожают, что он будет "следующим после Дарьи Дугиной"

Виктор Баранец Фото: Иван МАКЕЕВ

Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец сообщил об угрозах в свой адрес. По словам журналиста, ему поступают письма, в которых утверждают, что он будет "следующим после Дарьи Дугиной".

"Вот мне написали, читаю тебе: "Привет от Дугиной. Ты следующий". А буквально 37 минут назад в Ютубе под фамилией Анатолий Мазур пришло мне вот такое письмецо: "Кстати, Тимошенко и Баранец рано или поздно дождутся своей очереди - взрывчатки, пули или петли. У них, как у пропагандистов, руки по плечи в крови украинских детей", - рассказал Виктор Баранец в эфире «Радио КП».

Журналист выразил удивление по этому поводу, ведь он не только ни разу ни в кого не стрелял из оружия, но даже не был в Донбассе.

"Почему же наши руки до самых плеч в крови? Я этого не понимаю. Это идет в общем-то уже от умственной импотенции людей, которые распространяют в наш адрес такие угрозы. Это от бессилия", - добавил Баранец.

По его словам, письма с угрозами приходят как на персональные аккаунты так и на редакционную почту "Комсомольской правды".

Напомним, убийство журналистки и политолога Дарьи Дугиной совершено вечером 20 августа 2022 года. По версии следствия, убийцы заложили взрывное устройство под днищем водительского сидения. Оно было приведено в действие, когда за рулем автомобиля находилась 29-летняя Дарья Дугина. От полученных травм девушка скончалась практически мгновенно.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал взрыв автомобиля Дарьи Дугиной.

"Мерзкие негодяи! Террористы украинского режима, пытаясь ликвидировать Александра Дугина, взорвали его дочь… В автомобиле. Светлая память Дарье, она настоящая русская девушка", - заявил руководитель ДНР.