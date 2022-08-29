Глава МИД Венгрии заявил о скором крахе энергетической политики Западной Европы

Глава МИД Венгрии заявил о скором крахе экономической политики Запада. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Энергетическая политика Западной Европы движется к краху «со скоростью астероида», и европейцы скоро осознают это. Такое заявление сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в понедельник 29 августа во время встречи с венгерскими послами. Трансляция мероприятия велась в социальных сетях министерства.

По мнению Сийярто, с приближением зимы с глаз европейцев «спадет пелена».

«Все эти заявления, все эти очковтирательства, которые продолжались со стороны Западной Европы в вопросе энергоснабжения, просто совершенно не работают с приближением зимы», - заявил министр, добавив, что западные страны «завешивают реальность» идеологическими и политическими заявлениями, которые вскоре окажутся несостоятельными.

«Очень тяжело зимой объяснить кому-нибудь, что он не мерзнет, в то время как нет отопления», - резюмировал Петер Сийярто.

Ранее обозреватель издания The Washington Times Дон Федер заявил, что Соединенные Штаты сами себя уничтожают изнутри, и назвал пять признаков скорого краха Америки, в частности, политику открытых дверей для мигрантов и безнаказанность преступников. Также он упомянул об элитах, высмеивающих американские ценности, «поддержку варваров под боком» и проблемы с демографией в стране.