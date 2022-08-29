Прокурор просит признать экстремистскими распространяемые в сети рэпером Oxxxymiron материалы

Прокурор потребовал признать экстремистскими произведения рэпера Оксимирона. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Прокурор Москвы требует признать экстремистскими произведения рэпера Oxxxymiron (Мирона Федорова). Об этом в понедельник 29 августа пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Замоскворецкого суда Москвы.

Сообщается, что исполняющий обязанности прокурора Москвы Сергей Савенков подал административный иск в суд в интересах Российской Федерации.

«Административным ответчиком по нему указан Федоров М. Я. В качестве исковых требований значится признание информационных материалов, распространяемых посредством сети Интернет, экстремистскими», - говорится в пресс-службе суда.

В суде не уточнили, идет ли речь о песнях Оксимирона или каких-то иных его произведениях. Рэпер уехал из РФ после начала спецоперации на Украине и публично выступал против действий Российской Федерации.

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