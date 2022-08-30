FT: Страны-соседи Норвегии обвинили ее в эгоизме из-за решения по экспорту энергии

Операторы электросетей Дании, Финляндии и Швеции выступили с критикой в адрес Норвегии в связи с решением по ограничению экспорта электроэнергии. Страны-соседи обвинили государство в энергетическом подрыве Европы, сообщает Financial Times.

Так, исполнительный директор финской электросетевой компании Fingrid Юкка Руусунен назвал Норвегию первой страной в Европе, "которая пойдет на подобное в сфере электричества". Он добавил, что данные действия могут стать очень опасным и националистическим шагом. Руусунен также обвинил Осло в эгоизме.