Financial Times: энергетический кризис в Норвегии "добьет" Европу, оставшуюся без российского газа

Энергокризис в скандинавской стране показывает, насколько суровой может быть приближающаяся зима во всей Европе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обозреватель Financial Times Ричард Милн заявил, что энергетический кризис в Норвегии "добьет" Германию и Европу, лишившихся интенсивных поставок газа из России.

"Это может стать проблемой для таких стран, как Германия, Нидерланды и Великобритания, которые на протяжении многих лет импортировали значительное количество электроэнергии из Норвегии по кабелям", - написал он в своей статье для издания.

Как отметил журналист, энергокризис в скандинавской стране показывает, насколько суровой может быть приближающаяся зима во всей Европе.

Сайт KP.RU ранее писал, что засуха еще больше обострила проблему энергообеспечения стран ЕС, созданную его руководством в санкционном угаре. Так, французские АЭС не могут работать на полную мощность из-за слишком теплой воды в реках, которой охлаждают реакторы. Норвегия прекращает экспорт электроэнергии из-за снижения генерации на ГЭС, а она была одним из основных поставщиков электричества для нескольких европейских стран. Если совсем обмелеет Рейн, то будут заблокированы поставки по реке угля, который сегодня крайне важен для немецких ТЭЦ.

Напомним, во вторник, 26 июля, страны Евросоюза договорились о добровольном снижении спроса на природный газ на 15% текущей зимой. Решение Совета стран ЕС также говорит о возможности объявить «предупреждение союза» о безопасности снабжения, что предусматривает обязательное сокращение спроса на голубое топливо.