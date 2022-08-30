Минобороны России заявило о срыве наступления ВСУ под Николаевом и Херсоном. ФОто: Минобороны РФ / ТАСС

Украинские боевики понесли большие потери при неудачной попытке наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. Об этом сообщили в Минобороны России.

- В боях были уничтожены более двух десятков украинских танков, 23 боевые машины пехоты ... сбито два штурмовика Су-25 ... и другая техника. Потери со стороны противника в живой силе составили более 560 военнослужащих, - уточнили в российском военном ведомстве.

Также отмечается, что ВСУ попытались провести наступление по прямому указанию президента Украины Владимира Зеленского.

Накануне глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев заявлял, что украинские боевики нанесли массированный ракетный удар по Новой Каховке и ГЭС. В результате атаки начался пожар.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства. Российский лидер также добавил, что у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.