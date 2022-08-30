Глава МИД Британии предложила добывать газ и нефть в Северном море Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Великобритании и кандидат в премьер-министры Соединенного Королевства Лиз Трасс заявила, что в случае победы на выборах главы британских правительства одобрит выдачу лицензий на бурение для добычи газа и нефти в Северном море, а также для освоения там новых месторождений. Об этом сообщает газета The Times.

По данным издания, британский министр иностранных дел намерена одобрить примерно 130 лицензий. Однако специалисты заявляют, что это не поможет быстро снизить стоимость энергоресурсов.

Кроме того, публикации говорится о том, что британские власти нацелены на увеличение производства энергоресурсов внутри самой страны, а также собираются привлечь дополнительные поставки газа из Норвегии

Напомним, накануне аналитики заявили, что предстоящий зимой в Великобритании стоит ожидать рост цен на электроэнергию в три раза выше, чем годом ранее. Кроме того, эксперты указали на то, что энергокризис в стране грозит превзойти экономический крах 2008 года.