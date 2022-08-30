Миссия МАГАТЭ прибыла в Киев

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла в Киев. Об этом сообщает телеканал CNN.

Как передает издание, группа специалистов в составе миссии организации прибыла в Киев во главе с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Уточняется, что инспекция на Запорожской атомную электростанцию (АЭС) продлится с 31 августа по 3 сентября текущего года. В состав группы вошло 14 специалистов из нейтральных государств.

Напомним, 25 августа гендиректор МАГАТЭ сказал о скором достижении договоренностей по отправке миссии агентства на Запорожскую АЭС. Позже заявили, что агентство оставит на атомной станции несколько представителей на постоянной основе.

Как писал сайт KP.RU, в минувший понедельник, 29 августа, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о заинтересованности Москвы в миссии МАГАТЭ.