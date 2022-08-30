МИД России осудил кампанию стран Прибалтики по сносу советских памятников

В российским МИДе выступили с жесткими заявлениями по поводу сноса памятников в Прибалтике Фото: REUTERS

Кампания властей прибалтийских стран по сносу памятников советским воинам-освободителям "основательно закрепилась за гранью здравого смысла и человечности", считают в российском МИДе.

"Развернутая властями прибалтийских государств беспрецедентная, по сути близкая к фашистской, кампания по варварскому массовому сносу памятников советским воинам-освободителям", - отмечается в официальном заявлении министерства.

В ведомстве также добавили, что раскрученная странами Прибалтики кампания по сносу памятников советским воинам неизбежно приводит к необходимости ставить вопрос об их ответственности как на уровне государства, так и конкретных лиц.

Ранее стало известно о том, что в комитете ООН по правам человека официально публично осудили снос в Риге советского памятника Освободителям города от нацистов.

При этом соответствующее заявление представители структур Организации объединенных наций сделали уже после того, как монумент по решению латвийских властей был полностью снесен и разрушен (жители Риги пытались проводить массовые уличные акции в защиту советского памятника, однако все митинги, пикеты и демонстрации были разогнаны местными силовиками, многие горожане были задержаны).