Мединский предложил запретить ученикам использовать смартфоны в школах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Помощник президента, бывший министр культуры Владимир Мединский предложил в порядке эксперимента запретить ученикам использовать смартфоны во время занятий в школах.

«Давайте вот эти смартфоны на уроках уберем - в шкафчики какие-нибудь. Зашел ученик в школу, в "локере" оставил (смартфон), родители спокойны», - заявил помощник главы государства в ходе московского педагогического совета во вторник, 30 августа.

Мединский отметил, что существует проблема в отвлечении детей и подростков от учебного процесса в момент, когда урок становится «неприятным отрывом от очень интересной игры» в смартфоне. По его словам, школы с подобной инициативой не могут выступить, предложив провести эксперимент в рамках региона, указав на Москву.

Напомним, еще в 2019 году в ходе заседания Совета при президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что считает смартфоны на уроках излишеством.