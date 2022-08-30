Российские военные уничтожили производственные цеха завода «Интервзрывпром» в Кривом Роге Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации во вторник, 30 августа, заявили, что за минувшие сутки Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили производственные цеха завода «Интервзрывпром» в Кривом Роге, отметив, что на мощностях данного завода делали взрывчатку для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В городе Кривой Рог Днепропетровской области высокоточным оружием ВКС России уничтожены производственные цеха завода "Интервзрывпром", на которых производились взрывчатые вещества и другая продукция для украинских войск», - говорится в заявлении российского военного ведомства.

В Минобороны РФ также заявили, что потери украинских войск при попытке наступления на Николаево-Криворожском, а также других направлениях составили свыше 1,2 тысячи военных.

Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение лидеров Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) принял решение о начале специальной военной операции на Украине, заявив, что подобных мер требуют обстоятельства.