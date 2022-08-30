Прокурор запросил журналисту Ивану Сафронову 24 года колонии

Иван Сафронов может быть приговорен к 24 годам лишения свободы Фото: REUTERS

В Мосгорсуде стартовали прения по уголовному делу экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене (ст. 275 УК). Обвинение запросило для Сафронова 24 года колонии строгого режима, сообщают «Ведомости».

24-летний тюремный срок для Ивана Сафронова в ходе прений запросил прокурор. Защита Сафронова просит оправдать подсудимого по всем пунктам обвинения.

Сафронов был задержан российскими силовиками в июле 2020 года по подозрению в госизмене и работе на спецслужбы Чехии. Свою вину он не признал и отказался сотрудничать со следствием. Кроме того, сообщалось, что Ивану Сафронову вменяют новый эпизод о передаче информации о деятельности ВС РФ в Сирии.

Осенью минувшего года Сафронова помещали в карцер СИЗО, соответствующее решение принимала администрация Следственного изолятора.