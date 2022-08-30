МИД России заявил об отказе Берлина назначать выплаты блокадникам из России

Мария Захарова напомнила о попытках ФРГ переписать историю и переложить часть вины за развязывание Второй Мировой на СССР. Фото: Иван МАКЕЕВ

Германия под надуманными предлогами годами отказывается назначить выплаты россиянам, пережившим блокаду Ленинграда, вне зависимости от их национальности. Такие выплаты Германия назначила блокадникам-евреям. Об этом напомнили в МИД России накануне памятной даты начала Второй мировой войны – 1 сентября.

«Сейчас по сугубо политическим мотивам искусственно затягивается реализация «гуманитарного жеста» Правительства ФРГ в адрес блокадников. В результате этих действий под угрозой оказалось полноценное функционирование Госпиталя ветеранов войн в Санкт-Петербурге и, что важнее всего, здоровье и благополучие его пациентов преклонного возраста», - сказано в комментарии официального представителя российского МИД Марии Захаровой.

Захарова отметила, что власти ФРГ стремятся пересмотреть историческую роль Берлина во Второй Мировой войне и пытаются приписать СССР «ответственность» за начало войны, соизмеримую с исторической виной Германии.

Напомним, власти Германии приняли решение выплачивать специальные пенсии тем, кто пережил блокаду Ленинграда. Речь идет о сумме в 375 евро в месяц, на которую могут претендовать только евреи.