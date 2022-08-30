Трамп похвастался, что у него есть компромат о «сексуальных шалостях» Макрона

Трамп похвастался, что знает о тайных "шалостях" президента Франции Макрона. Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп разболтал в узком кругу, что он осведомлен о «сексуальных шалостях» президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом пишет издание Rolling Stone, ссылаясь на анонимные источники.

Сообщается что Трамп рассказал своим доверенным лицам, что президент Франции склонен к неким «шалостям» в личной жизни, добавив, что об этой особенности французского президента осведомлены немногие.

«Как французские, так и американские представители работали на тем, чтобы выяснить, какая компрометирующая информация есть у Трампа на Макрона», - пишет издание.

По информации Rolling Stone, среди изъятого при обыске в поместье Трампа был документ, озаглавленный «Информация о президенте Франции». Издание не исключает, что в нем могут содержаться сведения о личной жизни Макрона.

Ранее французы устроили травлю супруге Макрона Брижит, распространив в соцсетях слухи о том, что она трансгендер, то есть родилась мужчиной и сделала операцию по смене пола. Сама первая леди категорически отвергала такие домыслы.

Кто такой Эммануэль Макрон, читайте здесь на KP.RU.