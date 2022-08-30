Польша и Украина хотят построить маслопровод

Польша и Украина построят маслопровод. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Трубопровод для транспортировки растительных масел хотят построить Польша и Украина. Об этом во вторник 30 августа сообщили в канцелярии главы правительства Польши.

Сообщается, что предложение о разработке проекта трансграничного трубопровода для транспортировки растительных масел с Украины в порт Гданьска исходило от министра сельского хозяйства и развития села Польши. Совет министров принял это предложение, отметив, что реализация проекта позволит частично разблокировать украинский экспорт.

Киев и Варшава создадут рабочую группу, она разработает возможные маршруты прокладки трубопровода и рассчитает технические параметры и стоимость проекта.

Ранее сообщалось, что жителей Германии ждет дефицит подсолнечного масла из-за ситуации на Украине. Экспорт масла из Украины нарушен из-за событий в стране.

Тем временем «Газпром» подтвердил остановку «Северного потока-1» с 31 августа по 3 сентября 2022 года.