Президент Латвии отказался комментировать свой призыв изолировать нелояльных русских

Президент Латвии отказался комментировать свое предложение изолировать нелояльных русскоязычных граждан. Фото: REUTERS

Президент Латвии Эгилс Левитс отказался прокомментировать свои призывы к изоляции нелояльных русскоязычных граждан страны. Левитс проигнорировал открытое письмо депутата Европарламента Татьяны Жданок, в котором евродепутат требовала объяснений по поводу заявлений о необходимости изоляции русских, не разделяющих официальную позицию правительства Латвии. Об этом пишет издание DELFI.

Сообщается, что президент отказался дать ответ на обращение Татьяны Жданок, которая является еще и сопредседателем партии «Русский союз Латвии», потому, что ее открытое письмо было написано на русском языке.

«Документы на иностранном языке принимаются, если они сопровождаются нотариально удостоверенным переводом на латышский язык», — цитирует издание комментарий канцелярии президента.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что последние призывы президента Латвии Эгилса Левитса говорят о том, что власти республики готовы на все ради подавления инакомыслия, а также проявления нелояльности среди своих граждан.