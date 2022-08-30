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Политика30 августа 2022 17:29

Президент Латвии отказался комментировать свой призыв изолировать нелояльных русских

Латвийский лидер отказался отвечать на открытое письмо депутата Европарламента, написанное на русском языке
Мария ПАВЛОВА
Президент Латвии отказался комментировать свое предложение изолировать нелояльных русскоязычных граждан.

Президент Латвии отказался комментировать свое предложение изолировать нелояльных русскоязычных граждан.

Фото: REUTERS

Президент Латвии Эгилс Левитс отказался прокомментировать свои призывы к изоляции нелояльных русскоязычных граждан страны. Левитс проигнорировал открытое письмо депутата Европарламента Татьяны Жданок, в котором евродепутат требовала объяснений по поводу заявлений о необходимости изоляции русских, не разделяющих официальную позицию правительства Латвии. Об этом пишет издание DELFI.

Сообщается, что президент отказался дать ответ на обращение Татьяны Жданок, которая является еще и сопредседателем партии «Русский союз Латвии», потому, что ее открытое письмо было написано на русском языке.

«Документы на иностранном языке принимаются, если они сопровождаются нотариально удостоверенным переводом на латышский язык», — цитирует издание комментарий канцелярии президента.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что последние призывы президента Латвии Эгилса Левитса говорят о том, что власти республики готовы на все ради подавления инакомыслия, а также проявления нелояльности среди своих граждан.