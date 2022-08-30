Премьер Франции предупредила, что полное прекращение поставок газа России скажется на всех странах ЕС

Премьер-министр Франции призвала обсудить самые сложные сценарии, связанные с возможным прекращением поставок российского газа в ЕС. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейские страны должны рассмотреть самые сложные сценарии, связанные с возможным прекращением поставок российского природного газа в ЕС. Об этом заявила во вторник 30 августа премьер-министр Франции Элизабет Борн, добавив, что прекращение поставок газа из России скажется на всех странах Евросоюза.

«Если Россия прекратит поставки газа, это также затронет и нас. Мы должны рассмотреть все возможные сценарии, в том числе и самые сложные», - цитирует ТАСС выступление Борн в нижней палате парламента.

В то же время премьер-министр напомнила, что Франция намерена отказаться от ископаемых источников энергии. По словам Борн, энергетическая безопасность страны будет обеспечиваться благодаря атомной энергетике и возобновляемым источникам.

Тем временем стало известно, что «Газпром» прекратил поставку газа во Францию за неоплату за июль. В холдинге сообщили, что поставки прекращаются с 1 сентября.