Цикл «Разговоры о важном» в российских школах введут по просьбам самих учителей Фото: Иван МАКЕЕВ

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что цикл "Разговоры о важном" в российских школах введут по просьбам самих учителей. Об этом он рассказал в интервью KP.RU.

- Это тот случай, когда мы вводим новый внеурочный цикл по просьбе самих педагогов. Он связан с тем, что школьники адресуют учителям множество вопросов не по их предметам, а вообще про жизнь, простые человеческие ценности, про происходящее в мире, - отметил руководитель ведомства.

Также он добавил, что сейчас министерство решило упростить работу педагогов, дать им методические материалы, которые помогут доступно и интересно отвечать на вопросы детей, рассказывать про историю страны и родного края, традиции и богатое культурное наследие. По словам Кравцова, именно в этом и заключается суть "Разговоров о важном".

- Такие разговоры со школьниками будут проходить в начале каждой недели начиная с 5 сентября. Есть уже примерное расписание ... Например, 26 сентября в 5 - 7-х классах темой обсуждения станет "День пожилых людей", будем говорить о заботе и уважении к старшему поколению, - уточнил глава ведомства.

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