Министр Сергей Кравцов рассказал о снижении бюрократической нагрузки на учителей Фото: Иван МАКЕЕВ

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил о снижении бюрократической нагрузки на учителей школ. Теперь это решение оформлено законодательно, рассказал он в интервью KP.RU.

Глава ведомства, комментируя вопрос о том, каких позитивных изменений стоит ждать учителям в Год педагога и наставника, отметил, что уже очень многое сделано.

- Сейчас из закона "Об образовании" окончательно убрано понятие "образовательная услуга". Законодательно оформлено решение о снижении бюрократической нагрузки на учителей. С 1 сентября 2022 года четко определен перечень документов, которые должен заполнять учитель. Больше никаких бумаг от него не имеют права требовать! - рассказал Кравцов.

Также он заверил, что министерство намерен продолжить совершенствовать механизмы оплаты труда. При этом сохранены все надбавки классным руководителям, кураторам групп средних профессиональных организаций.

- Мы готовы и дальше развивать нашу систему образования в диалоге с профессиональным сообществом, родителями, школьниками, - заверил глава Минпросвещения.

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