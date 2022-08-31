Вице-премьер Украины Стефанишина допустила вступление страны в НАТО до завершения спецоперации Фото: REUTERS

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев может получить возможность вступить в НАТО еще до завершения российской спецоперации .

- Не хочу вдаваться в подробности, но это окно, когда может быть принято решение о нашем вступлении в НАТО, может наступить даже до окончания российской спецоперации, - сказала она в беседе с "Европейской правдой".

Стефанишина также полагает, что Украина сможет войти в состав Североатлантического альянса, несмотря на участие в вооруженном конфликте.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО надо решать немедленно. Позже он высказывался о том, что Украина по-прежнему будет стремиться стать членом альянса. Зеленский мотивировал это тем, что членство в НАТО является единственной гарантией безопасности Украины.