Мишустин сообщил, что российская электроника получит беспрецедентное финансирование Фото: REUTERS

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что развитие российской электронной промышленности в ближайшие годы будет финансироваться на беспрецедентном уровне.

Он также отметил, что данная отрасль является важнейшим направлением на пути достижения технологического суверенитета страны.

- Сейчас нужно активнее развивать собственное профильное машиностроение, производство технологического, вспомогательного оборудования, компонентов, в том числе через стимулирование спроса на микроэлектронную продукцию. Мы уделяем этой сфере особое внимание, - заявил Мишустин.

Ранее президент России Владимир Путин объявил 2022-2031 годы в России десятилетием науки и технологий.

Также сообщалось, что IT-компании в России получат налоговые льготы. Правительство планирует снизить для отрасли страховые взносы с 14% до 7,6%. Налог на прибыль планируется снизить с 20 до 3%.