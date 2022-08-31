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Экономика31 августа 2022 3:44

Мишустин сообщил, что российская электроника получит беспрецедентное финансирование

Он отметил, что данная отрасль является важнейшим направлением на пути достижения технологического суверенитета страны
София ГОНЧАРОВА
Мишустин сообщил, что российская электроника получит беспрецедентное финансирование

Мишустин сообщил, что российская электроника получит беспрецедентное финансирование

Фото: REUTERS

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что развитие российской электронной промышленности в ближайшие годы будет финансироваться на беспрецедентном уровне.

Он также отметил, что данная отрасль является важнейшим направлением на пути достижения технологического суверенитета страны.

- Сейчас нужно активнее развивать собственное профильное машиностроение, производство технологического, вспомогательного оборудования, компонентов, в том числе через стимулирование спроса на микроэлектронную продукцию. Мы уделяем этой сфере особое внимание, - заявил Мишустин.

Ранее президент России Владимир Путин объявил 2022-2031 годы в России десятилетием науки и технологий.

Также сообщалось, что IT-компании в России получат налоговые льготы. Правительство планирует снизить для отрасли страховые взносы с 14% до 7,6%. Налог на прибыль планируется снизить с 20 до 3%.