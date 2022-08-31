Генерал США призвал НАТО разрешить Киеву наносить удары по России

Американский отставной генерал считает, что нужно снять запрет Киеву наносить удары по территории России Фото: REUTERS

Американский бригадный генерал в отставке Марк Арнольд выразил мнение, что Соединенные Штаты и НАТО должны отменить запрет Киеву на удары по территории России. Его слова приводит украинский 24 канал.

По его словам, подобное ограничение является "глупостью". Отставной военный уверен, что нужно не только разрешить бить по российской территории, но и обеспечить Вооруженные силы Украины боеприпасами и дальнобойным вооружением, которое на это способно.

В числе первоочередных поставок для этой цели генерал Арнольд назвал ЗРК Patriot, дальнобойные ракеты для РСЗО Himars, а также американские боевые самолеты и беспилотники.

Как ранее писал сайт KP.RU, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, Киев договорился с Вашингтоном, что украинская сторона не будет использовать поставленное ей западное оружие по объектам на российской территории, однако данное ограничение не будет распространяться на Крым, Донбасс, а также другие неподконтрольные Киеву территории.

Резников также заявил, что любое оружие имеет расстояние поражения, в связи этим, по его словам, в зависимости от локации, с которой собираются наносить удар, можно говорить о достижении тех или иных целей.