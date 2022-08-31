Депутат Шеремет предложил присвоить спецоперации на Украине статус контртеррористической

Михаил Шеремет. Фото: Совет министров Крыма

Специальной военной операции на Украине следует присвоить статус контртеррористической, так как Незалежная стала "рассадником международного терроризма". Соответствующее мнение выразил депутат Государственной думы РФ от Крыма Михаил Шеремет. Его слова приводит РИА Новости.

"Украина стала оплотом и рассадником международного терроризма, - аргументировал Шеремет. - Действия киевского режима по уничтожению собственного населения, обстрелы мирных городов и Запорожской АЭС, попытки агрессии в отношении соседних государств — преступны".

Как ранее писал сайт KP.RU, аналогичное мнение выразил лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. По его словам, специальная военная операция, которую Россия проводит на Украине, может перерасти в контртеррористическую операцию.

"Я уверен, что в обозримом будущем специальная военная операция, очень может быть, перерастет в контртеррористическую операцию со всеми вытекающими последствиями", - подчеркнул политик.

Миронов уверен, что денацификация Украины невозможна без ликвидации "террористического режима Зеленского".