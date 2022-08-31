Российские БМПТ "Терминатор" выдерживают попадание американских "Джавелинов"

БМПТ "Терминатор" выдерживает попадание из комплекса "Джавелин" Фото: Кадр видео

Российская боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" в ходе специальной военной операции на Украине продемонстрировала, что способна выдержать попадание ракеты американского комплекса "Джавелин". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

С таким же успехом защита БМПТ справлялась с выстрелами из других противотанковых комплексов и гранатометов, стоящих на вооружении НАТО, утверждает собеседник агентства.

"После этих эпизодов машине требовался незначительный ремонт в полевых условиях, боеспособность восстанавливалась полностью", - добавил источник.

Как ранее писал сайт KP.RU, "Терминаторы" показали высокую эффективность в ходе спецоперации на Украине. Техника применяется как в городских условиях, так и в полевых. По словам источника, машины хорошо защищены, а также могут вести огонь по четырем-пяти целям одновременно.

Напомним, "Терминатор" оснащен сверхзвуковым противотанковым ракетным комплексом "Атака", который способен поражать цели, находящиеся на расстоянии до шести километров. У танка также есть две 30-мм пушки против пехоты и вертолетов, два гранатомета и пулеметы Калашникова.

Боевая машина способна развивать скорость до 60 километров в час. Управляется "Терминатор" экипажем из пяти человек, а его конструкция основана на базе танка Т-90.