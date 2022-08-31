В России 31 августа 2022 выявлен 46 321 случай заражения коронавирусом

В России уменьшилось число госпитализаций с коронавирусом Фото: Андрей АБРАМОВ

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 46 321 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 31 августа 2022 года, сообщил Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным Оперативного штаба, за прошедшие сутки было подтверждено 92 летальных исхода, выписано в связи с выздоровлением 39 054 человека, что на 6,3% больше по сравнению с минувшим вторником.

Количество госпитализаций напротив уменьшилось. Так, за прошедшие 24 часа было госпитализировано 4 232 человека, что на 9,4% меньше, чем днем ранее.

Таким образом, общее число случаев заражения коронавирусом за все время пандемии в стране выросло до 19 528 969. Жертвами инфекцией стало 384 346 человек, а из больниц выписали 18 596 634 пациента.

Также сообщается, что по данным на 12 августа, 94 697 949 граждан России прошли вакцинацию первым компонентом, а 89 423 801 прошли полную вакцинацию от коронавируса.

Как ранее писал сайт KP.RU, главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов выразил уверенность, что нет никаких оснований для перевода школьников и студентов на дистанционное обучение, а работников – на "удаленку".