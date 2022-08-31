В Минздраве заявили, что нет оснований для перевода школьников и работников на дистант

Российских школьников переводить на дистант не планируется Фото: Мария ЛЕНЦ

Нет никаких оснований для перевода школьников и студентов на дистанционное обучение, а работников – на "удаленку". Об этом сообщил журналистам главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов.

"В настоящее время нет оснований для повторного введения на федеральном уровне таких значимых ограничительных мероприятий, как перевод на дистанционную работу и дистанционное обучение", - констатировал Чуланов.

По его словам, несмотря на существенный рост заболеваемости коронавирусом в стране, показатели в различных регионах РФ сильно отличаются.

Эксперт уточнил, что министерство здравоохранения России рекомендует населению пройти вакцинацию/ревакцинацию от COVID-19, а людям из групп риска – носить маски в общественных местах. Кроме того, в нескольких субъектах РФ возвращен всеобщий масочный режим, добавил Чуланов.

Как ранее писал сайт KP.RU, академик РАН, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что дети стали чаще болеть коронавирусной инфекцией, однако в большинстве случаев эта болезнь протекает у них бессимптомно или как ОРВИ.

Напомним, 30 августа 2022 года Оперативный штаб по борьбе с пандемией сообщил, что за сутки в России выявили 37 067 новых случаев заражения коронавирусом. При этом госпитализировано 4 673 человека, что на 135% больше, чем днем ранее.