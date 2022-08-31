Глава «Газпрома» заявил, что Россия обеспечена запасами газа на 100 лет вперёд Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер дал прогноз, на сколько лет России хватит запасов газа. Об этом он рассказал на селекторном совещании, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности, в среду, 31 августа.

Миллер заявил, что жители России смогут получать доступ «к дешевому, надежному энергоресурсу», назвав особенно важным то, что потребители на внутреннем рынке страны имеют «прекрасные возможности с оптимизмом смотреть в газовое будущее» России.

«Почему? Потому что мы с вами обеспечены запасами на 100 лет вперед. И мы знаем, что некоторые месторождения у нас по проектам разработки будут работать и давать газ стране за 2120 год», - заявил глава «Газпрома».

Напомним, Миллер и ранее говорил о том, что России хватит запасов газа на 100 лет, отметив, что некоторые месторождения будут работать даже дольше. По его словам, в основном это касается точек добычи голубого топлива в труднодоступных местах - на Ямале и в Восточной Сибири.