Украинские боевики готовили теракт на Запорожской АЭС во время работы миссии МАГАТЭ

Украинские диверсанты собирались устроить масштабный теракт на контролируемой РФ Запорожской АЭС Фото: REUTERS

В Энергодаре (Запорожская область) правоохранители задержали группу украинских диверсантов, готовивших террористический акт на Запорожской АЭС. Информацию об этом распространил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

"Задержана группа украинских диверсантов, которые готовили теракт на Запорожской атомной электростанции", - цитирует его РИА Новости.

Рогов пояснил, что "задержание диверсионной группы в очередной раз показывает террористическую сущность киевского режима". По предварительным данным, работу диверсантов напрямую курировали представители украинских спецслужб.

Ранее сообщалось о том, что Россия официально обратилась ко всем международными структурам и влиятельным неправительственным организациям с просьбой повлиять на киевские власти. По данным властей РФ и Запорожской области, Украина регулярно обстреливает Запорожскую АЭС и предпринимает различные изощренные попытки провокаций.

По словам официального представителя российского МИДа Марии Захаровой, действия боевиков ВСУ могут привести к масштабной аварии, последствия которой могут затронуть не только Украину и РФ, но и целый ряд европейских стран.