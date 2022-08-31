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Политика31 августа 2022 11:11

Украинские боевики готовили теракт на Запорожской АЭС во время работы миссии МАГАТЭ

Все диверсанты нейтрализованы или задержаны силовыми структурами
Александр КИСЛОВ
Украинские диверсанты собирались устроить масштабный теракт на контролируемой РФ Запорожской АЭС

Украинские диверсанты собирались устроить масштабный теракт на контролируемой РФ Запорожской АЭС

Фото: REUTERS

В Энергодаре (Запорожская область) правоохранители задержали группу украинских диверсантов, готовивших террористический акт на Запорожской АЭС. Информацию об этом распространил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

"Задержана группа украинских диверсантов, которые готовили теракт на Запорожской атомной электростанции", - цитирует его РИА Новости.

Рогов пояснил, что "задержание диверсионной группы в очередной раз показывает террористическую сущность киевского режима". По предварительным данным, работу диверсантов напрямую курировали представители украинских спецслужб.

Ранее сообщалось о том, что Россия официально обратилась ко всем международными структурам и влиятельным неправительственным организациям с просьбой повлиять на киевские власти. По данным властей РФ и Запорожской области, Украина регулярно обстреливает Запорожскую АЭС и предпринимает различные изощренные попытки провокаций.

По словам официального представителя российского МИДа Марии Захаровой, действия боевиков ВСУ могут привести к масштабной аварии, последствия которой могут затронуть не только Украину и РФ, но и целый ряд европейских стран.