Леонид Пасечник. Фото: пресс-служба Главы ЛНР

Руководитель Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник выступил с призывом не отдавать Киев националистами, американцам и британцам. Соответствующее заявление политик сделал в ходе выступления на просветительском марафоне Российского общества "Знание" в среду, 31 августа 2022 года.

"Я не представляю, почему мы наш Киев, а я считаю это наш Киев, почему мы должны отдавать его каким-то националистам, каким-то британцам, американцам, кто бы ни был", - подчеркнул глава ЛНР.

Пасечник выразил уверенность, что союзные силы освободят все подконтрольные украинским военным территории. По его словам, ни нацформирования, ни американцы, ни британцы не имеют никакого отношения к истории Киева.

"Это наша земля, мы ее должны отстоять, должны защитить", - заключил Леонид Пасечник.

Как ранее писал сайт KP.RU, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов обратился к населению подконтрольных Киеву регионов с призывом переезжать на освобожденные территории Украины.

В частности, чиновник обратил внимание, что жители того же города Запорожье, который находится под контролем Вооруженных сил Украины, жалуются на отключение горячей воды и непрерывно растущие тарифы, а вскоре это усугубится еще срывом отопительного сезона.