Мелитополь, Запорожская область. Фото: EPA/SERGEI ILNITSKY/ТАСС

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов обратился к населению подконтрольных Киеву регионов с призывом переезжать на освобожденные территории Украины. Его слова приводит РИА Новости.

"Если люди хотят, то могут смело эвакуироваться на освобожденные территории, - подчеркнул Рогов. - Тут они точно будут в тепле, в безопасности и с горячей водой".

В частности, чиновник обратил внимание, что жители того же города Запорожье, который сейчас находится под контролем Вооруженных сил Украины, жалуются на отключение горячей воды и непрерывно растущие тарифы, а вскоре это усугубится еще срывом отопительного сезона.

Член главного совета региональной администрации также напомнил, что уже идет строительство газопровода, который обеспечит газом население освобожденных территорий.

Напомним, Владимир Рогов пообещал, что после освобождения постукраинского пространства будут сняты судимости со всех украинцев, которые отказались воевать за режим президента Владимира Зеленского.

Как ранее писал сайт KP.RU, заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что киевский режим пожертвовал своей территорией и гражданами собственной страны ради борьбы Запада против России. Чиновник также выразил мнение, что НАТО ведет боевые действия против Вооруженных сил России "руками украинцев".