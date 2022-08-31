"Газпром" приступает к проектированию нового дальневосточного маршрута поставок газа в Китай Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Газпром» начал разработку проектно-сметной документации по новому дальневосточному маршруту поставок газа в Китай. Об этом сообщил глава компании Алексей Миллер на селекторном совещании, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности, в среду, 31 августа.

Миллер назвал китайский рынок самым динамичным в мире, отметив, что, согласно прогнозам, за предстоящие 20 лет, прирост потребления голубого топлива в Китае составит 40% от прироста мирового потребления газа в мире.

«Поэтому мы подписали еще один контракт на поставку газа в Китай. Это "дальневосточный" маршрут. По этому проекту мы уже приступаем к разработке проектно-сметной документации», - заявил глава «Газпрома».

Как писал сайт kp.ru, Миллер отметил, что у россиян есть «прекрасные возможности с оптимизмом смотреть в газовое будущее». По его словам, Россия обеспечена запасами голубого топлива на 100 лет вперед.