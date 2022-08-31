Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире31 августа 2022 15:54

Глава МИД ФРГ заявила, что обещание Украине важнее, чем мнение немецких избирателей

Бербок сказала, что для нее важнее сдержать обещание перед Киевом
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Анналена Бербок

Анналена Бербок

Фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что для нее важнее сдержать обещание перед Киевом, чем то, что думают немецкие избиратели.

«Если я пообещала людям Украины, что мы будем с вами столько, сколько вам будет нужно, я хочу сдержать это обещание. Неважно, что думают мои немецкие избиратели, я хочу сдержать обещание людям Украины», - заявила глава немецкого внешнеполитического ведомства в ходе выступления на «Форуме 2000» в Чехии.

Напомним, накануне появилось сообщение о том, что министр иностранных дел ФРГ предложила новый план выстраивания будущих отношений Европейского союза с Россией, который состоит из четырех пунктов. Как передает Die Welt, авторы документа призвали направить усилия на то, чтобы показывать, как поддержка Украине сможет повысить безопасность европейский стран «в долгосрочной перспективе», а также почему ограничительные меры «необходимы и эффективны».