Глава МИД ФРГ заявила, что обещание Украине важнее, чем мнение немецких избирателей

Анналена Бербок Фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что для нее важнее сдержать обещание перед Киевом, чем то, что думают немецкие избиратели.

«Если я пообещала людям Украины, что мы будем с вами столько, сколько вам будет нужно, я хочу сдержать это обещание. Неважно, что думают мои немецкие избиратели, я хочу сдержать обещание людям Украины», - заявила глава немецкого внешнеполитического ведомства в ходе выступления на «Форуме 2000» в Чехии.

Напомним, накануне появилось сообщение о том, что министр иностранных дел ФРГ предложила новый план выстраивания будущих отношений Европейского союза с Россией, который состоит из четырех пунктов. Как передает Die Welt, авторы документа призвали направить усилия на то, чтобы показывать, как поддержка Украине сможет повысить безопасность европейский стран «в долгосрочной перспективе», а также почему ограничительные меры «необходимы и эффективны».