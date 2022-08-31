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Политика31 августа 2022 17:14

Видео задержания готовивших теракт на Запорожской АЭС боевиков появилось в сети

В ходе задержания были изъяты автоматы АК-74, гранатометы NLAW и беспилотник
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Видео задержания готовивших теракт на Запорожской АЭС боевиков появилось в сети

Видео задержания готовивших теракт на Запорожской АЭС боевиков появилось в сети

Фото: REUTERS

В Сети появилось видео задержания украинских диверсантов, готовивших теракт на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

На кадрах показана работа силовиков, которые врываются в помещение, где находились диверсанты. В ходе задержания были обнаружены и изъяты автоматы АК-74, гранатометы NLAW, гранаты, самодельные взрывные устройства и беспилотный летательный аппарат. Кроме того, злоумышленники имели карты Энергодара, в котором расположена ЗАЭС.

Как писал сайт KP.RU, в Энергодаре правоохранители задержали группу украинских диверсантов, готовивших террористический акт на Запорожской АЭС. Информацию об этом распространил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов. Он отметил, что задержание диверсионной группы в очередной раз показывает террористическую сущность киевского режима. По предварительным данным, работу диверсантов напрямую курировали представители украинских спецслужб.