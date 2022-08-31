Экономист Сакс: США зря проигнорировали предупреждение Путина о расширении НАТО Фото: REUTERS

Соединенные Штаты напрасно не стали прислушиваться к предостережениям российского руководства о недопустимости расширения НАТО, а также зря отвергли попытки России договориться. Об этом в эфире телепередачи Democracy Now! заявил известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

- Президент РФ Владимир Путин годами повторял: "Не тащите НАТО к Черному морю, на Украину и в Грузию". Москва предостерегала: "Не окружайте нас, не угрожайте нам, давайте договоримся". Но Вашингтон отверг эти призывы, - отметил эксперт.

Сакс также добавил, что подобное поведение для американской стороны не ново и началось более трех десятилетий назад, когда после распада СССР американскому руководству приглянулась идея однополярного мира.

Кроме того, экономист высказал мнение, что обострение ситуации на Украине можно было бы избежать, если бы Америка согласились на дипломатию.

Ранее российский лидер неоднократно заявил, что Москва и ее партнеры будут настаивать на недопустимости расширения НАТО на восток. Он напомним о своих словах, что Россия будет добиваться гарантий безопасности со стороны стран Запада. При этом он подчеркнул, что "не мы же двигаемся к НАТО, а НАТО двигается к нам".